На Донбассе в результате артиллерийского обстрела со стороны пророссийских сепаратистов погибли двое украинских военнослужащих, в числе которых известная пулеметчица, старший солдат добробата ВСУ «Донбасс» Яна Червона (позывной «Ведьма»).

По информации украинских СМИ, военные погибли в результате прямого попадания мины в блиндаж.

Яна Червона — известный волонтер из Харькова, боец батальона специального назначения «Донбасс-Украина», мать двоих детей. В 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.

Minval.az