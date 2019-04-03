На заседании 3 апреля 2019 года Bерховный Суд Азербайджана отказал в удовлетворении кассационной жалобы осужденного на пожизненный срок Сергея Стреляева, обвиненного в убийстве двух человек и отсидевшего на сегодняшний день 17 лет в Гобустанской тюрьме, пишет «Туран».

Отбывая пожизненный срок, Стреляев стал поэтом, написав в тюрьме сотни стихов, изданных на воле его матерью в пяти поэтических сборниках.

За помилование Стреляева ходатайствовали общественные организации и Союз писателей Азербайджана, общественные деятели России.

Сергей Стреляев не попал в список помилованных президентом в марте 2019 года и в мае 2018 года.

Minval.az