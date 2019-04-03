Освобожденного 16 марта в соответствии с распоряжением о помиловании активиста оппозиционного движения NİDA Гияса Ибрагимова сегодня вызвали в Главное управлении полиции города Баку (ГУПГБ), сообщает «Туран».

Сегодня с утра на мобильный телефон его матери позвонили и представились из Главного управления полиции Баку и вызвали Ибрагимова на беседу в это ведомство.

Однако он попросил направления ему официальной повестки. После этого ему звонил участковый инспектор полиции и представитель Низаминского районного управления полиции, которые также потребовали от активиста идти в ГУПГБ.

Однако Ибрагимов вновь сказал, что без повестки не пойдет.

Позже к ним домой явились участковый инспектор и начальник 25-го отделения Низаминского РУП, чтобы забрать Ибрагимова в ГУПГБ. Однако молодой человек отказался идти.

Представители полиции ушли.

Как отмечает «Туран», сейчас во дворе перед зданием, где проживает Ибрагимов, находятся двое лиц в штатском и один сотрудник полиции.

Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов были арестованы в мае 2016 г. Их осудили на 10 лет лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. 16 марта они вышли на свободу в соответствии с распоряжением о помилованию

30 марта Байрам Мамедов был арестован на 30 суток в административном порядке.

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