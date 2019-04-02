Оползневый процесс на магистральной дороге Баку-Шамахы-Евлах активизировался.

Как сообщает Report, после продолжительных интенсивных осадков за последние дни на асфальтовом покрытии Агсуинского перевала появились трещины.

Оползень на 140 и 145 км дороги активизировался, в результате чего дорога осела. Сотрудники дорожного управления пытаются очистить асфальт, чтобы избежать осложнений в передвижении автомобилей.

С учетом того, что Агсуинский перевал является оползневой зоной, после продолжительных осадков в зимние и весенние месяцы оползневый процесс здесь активизируется.

Minval.az