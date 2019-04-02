Бывший бизнесмен и депутат Гусейн Абдуллаев, экстрадированный в Азербайджан в прошлом году из Турции, сегодня предстал перед Бакинским военным судом, сообщает «Туран».

B деле в качестве обвиняемой проходит и его мать Зейнаб Абдуллаева, находящаяся под подпиской о не выезде.

Дело рассматривается Bоенным судом, поскольку среди 7 обвиняемых есть и военнослужащие-пограничники.

Уголовное дело расследовалось по ст. «незаконное предпринимательство», «мошенничество», «вымогательство путем угроз», «уклонение от уплаты налогов» и др.

Сегодня на подготовительном заседании адвокат Абдуллаева и его матери ходатайствовали о прекращении уголовного дела, а если это не будет сделано перевести экс-депутата под домашний арест. Сам Абдуллаев заявил о необоснованности обвинения.

Он сказал, что год находится под арестом и за это время не смог не увидеться, ни говорить по телефону с членами своей семьи.

Абдуллаев просил устранить эти ограничения.

Однако судья Габиб Гасанов сказал, что этот вопрос не в компетенции суда.

Абдуллаев также просил пригласить в суд представителя посольства ФРГ, поскольку ранее он получил в Германии политическое убежище.

Судья в ответ сказал, что поскольку процесс открытый и желающие могут принять участие в нем.

Адвокаты других арестованных ходатайствовали перевести их подзащитных под домашний арест.

Ходатайства в отношении трех обвиняемых — Габиба Ибрагимова, Заура Гулиева и Парвиза Кязимова были удовлетворены и они были в зале суда освобождены из-под стражи. Bсе трое пограничники.

Согласно обвинительному акту, уголовное дело было начато 14 февраля 2018 г. на основе жалоб различных лиц.

Потерпевшими признаны 28 человек. Судебное разбирательство продолжается.

Гусейн Абдуллаев в 2013 году эмигрировал из Азербайджана. 22 апреля 2018 года он был задержан в Турции, куда прибыл из Германии, и был экстрадирован в Азербайджан.

Абдуллаев был обвинен также по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением крупного дохода), 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4 (мошенничество), 182.2.1 (вымогательство путем угроз по предварительному сговору лиц), 182.2.2 (те же действия, совершенные повторно) и 182.2.4 (те же действия, совершенные с причинением потерпевшему крупного ущерба). УК.

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