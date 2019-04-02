Marvel опубликовала новый проморолик фильма «Мстители: Финал». В нем показали Таноса, примирение рассорившихся в прошлых картинах киновселенной Капитана Америка и Железного человека, а также полет на космическом корабле.
Marvel опубликовала новый проморолик фильма «Мстители: Финал». В нем показали Таноса, примирение рассорившихся в прошлых картинах киновселенной Капитана Америка и Железного человека, а также полет на космическом корабле.
Дата: 2019/04/02 17:36
Раздел: Видео
Просмотров:
84
Президент Ильхам Алиев поделился на своей странице в Facebook видеороликом по случаю третьей годовщины победы в апрельских боях
В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии корреспондента телеканала Дождь Владимира Роменского атаковали во время прямого эфира,
В Вене прошла встреча в верхах
Видео стало вирусным
Житель Габороны (Ботсвана, Южная Африка) после ссоры с женой угнал частный самолет и протаранил дом.
21 марта в Туркменистане отпраздновали Новруз байрамы.
Пропагандист Кремля Андрей Норкин вышел из себя и выгнал украинского политолога, главу Центра стратегических исследований Павла Жовниренко
В эфире «Вечернего Урганта» марта уругвайская певица Наталья Орейро обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.
В сети появилось видео, снятое преступником во время расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии.