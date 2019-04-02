Президент Украины Петр Порошенко нанял израильского специалиста по черному пиару Моше Клюгхафта, который будет работать против кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, заявил 2 апреля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook.

Саакашвили называет политтехнолога «Мойша Клюхарт». По его словам, Клюгхафт выложил в Instagram фотографии «себя и еврейского вина из окна офиса Порошенко и его телеканала «Прямой».

«Мы его знаем по Грузии, где он работал на олигарха Иванишвили. Этот тезис о том, что Зеленский – марионетка, это его рук дело и в ближайшие дни он выкинет серию грязных трюков против Зеленского. Думаю, ничего у них не выйдет, но предупрежден – значит вооружен!» – подчеркнул Саакашвили.

В Instagram Моше Клюгхафта говорится, что он «консультант по коммерческим брендам», музыкант и сценарист. Публикации с бутылкой вина на его странице обнаружить не удалось.

Израильский «9 канал» в декабре 2018 года представлял Клюгхафта как «политтехнолога, стратегического советника лидеров в Израиле и в Европе». Политтехнолог работал в штабе провластного кандидата Саломе Зурабишвили, которая победила на выборах в Грузии в 2018 году.

Minval.az