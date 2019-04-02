1 апреля HBO опубликовал на своем ютьюб-канале три новых видео: сюжет о том, как делали спецэффекты, и два промо-ролика, пишет «Медуза».

В первом видео показана Битва у Черноводной, Битва бастардов, полеты драконов и другие сражения.

Во втором ролике — «Вместе» — Старки, Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер готовятся к финальной битве в Винтерфелле.

В третьем видео — «Выживание» — Джейме Ланнистер сражается за Винтерфелл, Арья бежит по подземелью, а Джон Сноу пытается придумать, как остановить войну.

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