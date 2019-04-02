Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», выступила на шоу Джимми Фэллона. Она пересказала главные события в жизни ее персонажа, после чего объявила, что проговорилась о еще не вышедшем на экраны эпизоде, и выбежала из студии. Ролик опубликован на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

«Последние съемочные дни были довольно эмоциональны, потому что мы прощались со съемочной группой. Когда я узнала, что Арья умирает во второй серии…» — на этом моменте Уильямс закрыла рот руками. Артистка спросила, был ли это прямой эфир и можно ли вырезать ее слова, после чего заявила, что публика в зале распространит эту информацию в Twitter, а затем выбежала из студии. Ведущий Джимми Фэллон последовал за ней за кулисы, и они оба объявили, что это был розыгрыш.

Восьмой, финальный сезон «Игры престолов» выйдет на экраны 14 апреля.

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