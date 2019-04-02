На месте девяти безымянных захоронений солдат Кавказской исламской армии на кладбище поселка Дигях Абшеронского района Азербайджана создан мемориал. Героические турецкие солдаты отдали свои жизни за свободу и независимость Азербайджана, пишет «Анадолу».

Мемориал турецким воинам создан по распоряжению Исполнительной власти Абшеронского района.

На флагштоках у мемориала развеваются флаги Турции и Азербайджана.

Посол Турции в Баку Эркан Озорал встретился с главой Исполнительной власти Абшеронского района Азербайджана Ирадой Гюльмамедовой.

Дипломат поблагодарил главу Исполнительной власти за дань памяти доблестным турецким воинам.

Гюльмамедова отметила, что Кавказская исламская армия в 1918 году пришла на помощь Азербайджану, избавив народ страны от насилия армян и большевиков. «Поэтому мы посчитали своим долгом отдать дань памяти погибшим турецким воинам», — сказала Гюльмамедова.

Как сказал посол журналистам, больше всего могил турецких воинов за пределами Турции находится в Азербайджане.

«Мы обязаны сделать так, чтобы память о доблестных турецких воинах жила вечно», — сказал Озорал.

Посол посетил кладбище в поселке Дигях и возложил цветы к могилам турецких солдат.

Minval.az