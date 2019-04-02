В Индонезии ребенок поиграл с огромным питоном. Инцидент сняли на видео очевидцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Крупная змея лежала на полу, «собравшись» в кольца. Мальчик примерно трех лет лег на змею, облокотившись на нее. Когда питон начал проявлять признаки активности, мальчик встал и попытался заставить змею вернуться в исходное положение.

На кадрах видно, как крупное пресмыкающееся медленно ползет в дверной проем. Ребенок хватает его возле головы и пытается оттащить, но у него это не получается. Ребенок попытался прокатиться на ползущем питоне, и не оставил попытки затащить змею назад.

Minval.az