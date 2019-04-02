Государственная пограничная служба Азербайджана в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с целью надежной охраны государственной границы, предотвратила незаконный ввоз наркотических средств в страну.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, на служебной территории погранотряда «Горадиз» пограничных войск ГПС 22 марта поступил сигнал с поискового устройства на служебной зоне погранзаставы близ села Беюк Бахманлы Физулинского района.

Погранзастава сразу же была поднята по приказу «К оружию!» и направилась в сторону участка, из которого поступил сигнал тревоги. При осмотре территории были обнаружены следы ног двух нарушителей, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана.

В связи с нарушением госграницы в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками Физулинского районного отделения МВД, 23 марта в 07:00 в автомобиле марки «Опель» на части автодороги Горадиз-Баку, проходящей по территории села Ашагы Яглывенд Физулинского района, в качестве подозреваемых были задержаны гражданин Ирана Хейрабади Садджад Гурбан оглу 1993 г.р., 2 гражданина Азербайджана Ильясов Зохраб Шарафеддин оглу 1989 г.р. и Алиев Тогрул Иса оглу 1992 г.р.

В результате проведенных сотрудниками ГПС оперативно-войсковых розыскных мероприятий был задержан гражданин Ирана Джафари Фархад Нази оглу, при осмотре территории были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 3 кг 995 гр (1 кг 995 гр кокса, 2 кг марихуаны и 1510 таблеток метадона).

По факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Minval.az