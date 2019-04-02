Скончался режиссер-постановщик Ровшан Алмурадлы.

По информации СМИ, состояние режиссера внезапно ухудшилось во вторник утром на автобусной остановке на улице Сахиль в Сумгаите. На место тут же прибыла бригада скорой помощи. Однако режиссер скончался по дороге в больницу.

Читайте также: «Авторитарная власть очень боится свободного театра»

«Дервиш и смерть», «Халиф на час», «Первый день праздника», «Мельница», «День казни», «Двое за закрытой дверью», «Карьера», «Шестой этаж пятиэтажного дома», «Подвал», «Книга моей матери», «Клеопатра» и многие другие, исторический фильм «Джавад хан» — все это мы увидели, благодаря таланту Ровшана Алмурадлы.

Minval.az