Париж опроверг данные о причастности сотрудников французских спецслужб к подготовке провокации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил представитель МИД Франции, передает РИА Новости.

По его словам, «речь идет о грубой лжи». В ведомстве также заявили, что подобные неправдивые данные «являются привычными» для Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

О готовящейся провокации сообщил 29 марта руководитель центра Виктор Купчишин. Он заявил, что боевики в Идлибе готовят провокации против гражданского населения и намерены применить отравляющие вещества. По его словам, для помощи им в провинцию прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии. Последние, в частности, снимали на видео удары российской авиации по складам террористов в регионе, чтобы затем обвинить Москву в применении химоружия, отмечает агентство.

Minval.az