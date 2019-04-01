Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял советника главы Чечни, депутата Государственной думы России Адама Делимханова, сообщает пресс-службу главы государства.

А.Демирханов передал И.Алиеву приветствие Рамзана Кадырова и отметил, что глава Чечни подчеркивает наличие непоколебимых дружеских и братских отношений между азербайджанским и чеченским народами.

По словам А.Демирханова, Р.Кадыров считает И.Алиева своим братом.

«И.Алиев отметил, что также считает Р.Кадырова братом. Президент подчеркнул, что дружба и братство азербайджанского и чеченского народов имеют глубокие исторические корни»,- говорится в сообщении.

Minval.az