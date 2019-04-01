С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать и продавать (выдавать покупателям) пластиковые одноразовые пакеты, за исключением биоразлагаемых и биодеградирующих.

За производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении будет грозить штраф 500 лари (около 185 долларов США), при повторном — штраф 1000 лари.

Грузия поэтапно реализует программу по отказу от пластиковых пакетов. Так, с 1 октября 2018 года в стране было запрещено продавать (или бесплатно выдавать покупателям), производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

Minval.az