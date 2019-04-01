Главное управление полиции города Баку возбудило уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана по факту присвоения обманным путем денег граждан, обратившихся в органы полиции с просьбой привлечь к ответственности руководителей фирмы по трудоустройству «ELİV», сообщается на сайте МВД.

Граждане сообщили, что они были обмануты ответственными работниками этой фирмы, присвоившими их деньги, и попросили помочь в возмещении нанесенного ущерба.

Сотрудники полиции установили, что данное преступление было совершено преступной группой при организации жителя Баку Меджида Меджидова. Он и другие члены преступной группы — жители Баку Эльвин Магеррамов и Джейхун Галабеков были задержаны полицией, и им было предъявлено обвинение.

В ходе следствия, проводимого ГУП Баку, в качестве пострадавших пока были признаны 211 человек, и в настоящее время продолжаются следственно-оперативные меры по возмещению им нанесенного ущерба.

Minval.az