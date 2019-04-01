Тактико-специальные занятия войск противовоздушной обороны (ПВО) проведены в Азербайджане в соответствии с планом боевой подготовки на 2019 год, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В ходе занятий дивизионы зенитно-ракетных комплексов совершили марш в позиционные районы, где отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций.

Ракетные подразделения также выполнили задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.

Minval.az