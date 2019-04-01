Глава Украины Петр Порошенко остался недоволен явкой избирателей в первом туре выборов президента, но намерен добиться победы во втором туре.

Как передает пресс-служба президента, Порошенко заявил о необходимости «тотальной мобилизации патриотов», в первую очередь на западе и в центре страны.

«Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, мы можем объединиться. Приколы закончились», — заявил Порошенко.

Minval.az