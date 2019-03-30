На таможенном посту «Самур» было задержано транспортное средство марки Mitsubishi Airtrek, въехавшее из России и управляемое гражданином Азербайджана, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Во время проверки возникли сомнительные моменты, поэтому был проведен повторный таможенный досмотр, во время которого в тайнике в бензобаке машины было обнаружено 26 пластиковых упаковок зернистой черной икры, общим весом 13 800 граммов, и 700 сигарет марки «Беломорканал».

По факту проводится расследование.

Minval.az