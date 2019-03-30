Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в домогательствах. Об этом она написала в статье для издания The Cut.

По ее утверждению, инцидент произошел в 2014 году во время публичного мероприятия. «Я почувствовала, как он подошел ко мне сзади и положил свои ладони мне на плечи. Я обмерла — почему вице-президент меня касается?», — пишет Флорес.

После этого Байден понюхал ее волосы: «Я была огорчена — я сегодня не вымыла голову, а вице-президент ее нюхает. И, кстати, какого хрена? Почему вице-президент США нюхает мои волосы?». Затем, пишет Флорес, политик поцеловал ее в затылок. От шока она ничего не могла сделать или сказать и хотела провалиться под землю. К счастью, ее вызвали на сцену, и она смогла уйти.

В 2014 году ей было 35 лет, Байдену — 71 год.

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