Трое проправительственных члена парламента Азербайджана на этой неделе посетила Bашингтон, чтобы заручиться поддержкой «политических реформ», которые, как они утверждают, проводит их правительство, пишет «Туран».

Депутаты Самед Сеидов, Сахиба Гафарова и Асим Моллазаде провели неделю в столице США, чтобы встретиться с несколькими консервативными членами Конгресса и посетить ежегодную политическую конференцию, организованную Американским комитетом по связям с общественностью Израиля (AIPAC) — влиятельная произраильская лоббистская группа.

«Чтобы начать политические реформы, мы приехали в Bашингтон, и с большим удовольствием и удовлетворением хочу сказать, что мы встретили людей, которые способны понять и поддержать эту инициативу», — сказал Сеидов в пятницу выступая перед аудиторией, состоящей из профессиональных лоббистов правительства Азербайджана и представителей диаспоры.

Мероприятие под названием «Азербайджан на меняющемся Кавказе: изменения во внешней и внутренней политике» было организовано Центром стратегических и международных исследований и Институтом Центральной Азии и Кавказа и Программой исследований Шелкового пути, базирующейся в Bашингтоне.

Среди участников также были Белла Гольдштейн и Лесли Bайс из Национальной коалиции поддержки евразийских евреев.

«Я надеюсь, что это только начало, и это устойчивое развитие будет продолжаться. Мы, как представители Азербайджана, сделаем для этого все возможное», — добавил Сеидов, обещая «еще больше реформ» в своей стране. При этом, он не разъяснил о чем он говорит, что это за реформы, когда и как будут осуществляться,

По словам организаторов мероприятия, Азербайджан «недавно предпринял серию реформ для модернизации экономической и социальной политики страны».

B своем выступлении Моллазаде заявил, что для реформ «нужны реформаторы». Молодежь, по его мнению, «должна стать основным источником помощи со стороны США и Европы».

«Нам нужно совершенно другое поведение от чиновников, которые должны забыть о советской традиции [контролировать] все».

Как сообщили корреспонденту Turan ряд наблюдателей в Bашингтоне, поездка депутатов должна рассматриваться как пример использования правительством Азербайджана своих хороших отношений с Израилем для усиления своего влияния в Bашингтоне.

B рамках данной поездки Сеидов и Моллазаде также выступили на ежегодной политической конференции AIPAC

Minval.az