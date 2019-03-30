Генеральный продюсер НТВ, в прошлом худрук команды КВН «Парни из Баку» Тимур Вайнштейн вошел в Международную телевизионную академию, важнейшую мировую структуру телевещания, присуждающую премию «Эмми» лучшим не-американским ТВ-проектам.

«Включение генерального продюсера НТВ в состав Международной телеакадемии открывает новый этап работы канала на международном уровне», — подчеркнули в пресс-службе НТВ.

Напомним, что Тимур Вайнштейн – уроженец Азербайджана, в «Парнях из Баку» начиналась его карьера. В 1996 году он окончил в Баку Азербайджанский государственный медицинский университет, получив специальность психиатра.

На НТВ Тимур Вайнштейн известен как продюсер экранизации «Хождения по мукам» Алексея Толстого, российской версии шведско-датского сериала Bron/Broen «Мост», сериалов «Невский», «Скорая помощь», «Динозавр», шоу «Секрет на миллион», «ДНК», «Ты супер!» и многих других телевизионных проектов.

Minval.az