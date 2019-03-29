Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал оказать помощь россиянину, который потерял семью в ДТП по вине Муслима Джамбекова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я еще раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. Принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину «Нива» и оказать иную помощь», — написал он. Необходимые средства будут выделены из фонда имени Ахмата Кадырова.

Кадыров добавил, что невозможно утешить горе человека, лишившегося самых близких людей: «Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты».

25 марта внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen наехал на «Ниву» на Можайском шоссе. В результате находившиеся на пассажирских сиденьях легкового автомобиля мать и дочь погибли. Глава семьи был за рулем, получил тяжелые травмы и доставлен в больницу.

Уехавшим с места ДТП водителем, предположительно, был 29-летний уроженец Чечни Муслим Джамбеков. 29 марта он пришел в полицию Грозного после того, как Рамзан Кадыров потребовал от силовиков найти нарушителя.

Minval.az