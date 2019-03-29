Американские граждане содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По словам одного из собеседников телеканала, в китайских лагерях находятся «несколько» жителей США.

28 марта на брифинге в Госдепартаменте посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк рассказал, что у получил сообщение от жителя Калифорнии, отец которого не выходил с ним на связь после отъезда в Синьцзян. По его словам, пропавшему в Китае гражданину США 75 лет и у него есть несколько хроничестких заболеваний. Браунбэк отметил, что достоверность этого сообщения пока не подтверждена.

По данным отчета Госдепартамента, за 2018 год в Китае задержали около миллиона этнических уйгуров и казахов. Бывшие задержанные и правозащитники рассказывали, что сотрудники китайских лагерей жестоко обращались с задержанными и пытали их.

В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые «перевоспитательные центры», которые официально называются «Центрами профессионального обучения». Эти организации должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.

Этническое меньшинство уйгуров исповедуют ислам суннитского толка, на территории Синьцзян живет около 10 млн представителей этого народа.

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