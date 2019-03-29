Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишен бронзовой медали, завоеванной на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт Международного олимпийского комитета (IOC).

Дисциплинарный комитет IOC выявил факт нарушения Христовым во время олимпиады антидопинговых правил. Нарушение было установлено после повторного анализа допинг-тестов, вследствие чего результаты болгарского легионера на олимпиаде были ликвидированы. Было принято решение передать завоеванную им медаль в весовой категории 56 кг обладателю 4-го места, вьетнамцу Тран Ле Куок Тоану.

25-летний спортсмен может подать апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд.

В 2012 и 2015 годах он становился чемпионом Европы, в 2011 году — бронзовым призером чемпионата мира. В 2015 году в организме Христова обнаружили нандролон, в результате чего его дисквалифицировали на 8 лет.

Minval.az