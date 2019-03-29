Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом сообщил в пятницу, 29 марта, постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает ТАСС.

«Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Павелу Климкину (глава МИД Украины — ред.) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет», — отметил российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено «заблаговременно, в начале марта». «Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ», — уточнил постпред России.

Minval.az