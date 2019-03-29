Парламент Армении в пятницу, 29 марта, не смог провести внеочередное заседание из-за отсутствия кворума. По информации сайта «Айсор», 35 депутатов правящей фракции «Мой шаг» уехали в оккупированный Карабах.
Парламент Армении в пятницу, 29 марта, не смог провести внеочередное заседание из-за отсутствия кворума. По информации сайта «Айсор», 35 депутатов правящей фракции «Мой шаг» уехали в оккупированный Карабах.
Дата: 2019/03/29 12:42
Раздел: Новость
Просмотров:
81
Фактически Армения в ОДКБ приобрела репутацию скандальной страны.
Сильный порыв ветра в турецкой провинции Кадирли в среду, 27 марта, унес большой зонт и местного жителя,
Азербайджан занял 61-ое место в рейтинге самых крупных рынков видеоигр согласно исследованиям аналитической компании Newzoo.
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
«Би-би-си» принесла извинения и согласилась выплатить компенсацию президенту Украины Петру Порошенко за публикацию материала о том, что близкие к нему структуры заплатили 400
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с лидером карабахских сепаратистов Бако Саакяном.
Формально под новые правила могут попасть любые страницы, поддерживающие сепаратистскую «НКР»
На территории Сирии с лета 2018 года действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) »Вега».
Правозащитная организация »Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), которая базируется в Лондоне, опубликовала информацию по последствиям авиаудара по иранским военным