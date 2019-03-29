Сильный порыв ветра в турецкой провинции Кадирли в среду, 27 марта, унес большой зонт и местного жителя, который пытался его удержать. Кадры с летевшим по воздуху турком стали вирусными в сети, сообщает Daily Sabah.

Мужчину зовут Садыка Коджадаллы. После инцидента он рассказал журналистам, что не получил никаких травм.

«Я в порядке на самом деле. После того как я понял, что зонт будет продолжать идти вверх, я спрыгнул. Я думаю, что я поднялся на три или четыре метра», — рассказал он.

Коджадаллы добавил, что после прыжка у него болели ноги.

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