«Би-би-си» принесла извинения и согласилась выплатить компенсацию президенту Украины Петру Порошенко за публикацию материала о том, что близкие к нему структуры заплатили 400 тысяч долларов бывшего адвокату президента Майклу Коэну за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы рады признать, что это утверждение не соответствует действительности. Приносим извинения господину Порошенко за любые причиненные неудобства, готовы выплатить ему компенсацию ущерба и судебных издержек», — говорится в сообщении.

Речь идет о встрече 20 июня 2017 года. После публикации Порошенко обратился в британский суд. После этого Высокий суд Лондона, по словам адвоката Порошенко, удовлетворил иск Порошенко к «Би-би-си». Публикация, указал суд, навредила репутации президента Украины.

Ранее о том, что публикация BBC — выдумка, говорил сам Коэн.

В Белом доме отмечали, что в ходе переговоров президенты обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, реформы и борьбу с коррупцией на Украине.

Minval.az