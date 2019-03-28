Руководство Facebook заявило, что уже со следующей недели будет банить на своих платформах любые проявления «групп ненависти», в том числе тех, которые «прославляют, поддерживают и представляют белый национализм и сепаратизм», сообщает «Настоящее время».

Решение было принято после расстрела белым националистом мечети в Новой Зеландии. Стрелок транслировал расстрел в фейсбуке в прямом эфире, и видео широко разошлось: было сделано примерно 1,2 млн копий стрима, а сам исходный стрим был просмотрен более 4000 раз, прежде чем был удален модераторами.

И хотя политика Facebook и раньше запрещала посты, в которых люди оскорблялись из-за их расы, национальности или религии, эти меры, как считают в компании, оказались недостаточны для борьбы с «белым национализмом». В прошлом году в СМИ попала инструкция для обучения модераторов фейсбука, и в ней фразы «Я горжусь тем, что я белый националист» и «США должны быть «белым» государством» были отмечены как разрешенные, в то время как банить требовалось лишь посты с фразой «Я белый супремасист».

Facebook обещает не подходить с одной меркой к сепаратизму и «белому национализму» и признает, что, к примеру, «гордость за Америку или баскский сепаратизм являются важной частью менталитета людей». «Белые люди будут иметь возможность демонстрировать гордость за свою этническую принадлежность», – сказано в заявлении компании. Однако формально под новые правила могут попасть любые группы, которые поддерживают отделение Южной Осетии или Абхазии, а также страницы, поддерживающие так называемые «ДНР» и «ЛНР», и сепаратистскую «НКР».

Выявлять страницы, которые пропагандируют «белый национализм и сепаратизм», Facebook будет как при помощи искусственного интеллекта, так и в ходе мониторинга с использованием человеческих ресурсов. Руководство компании утверждает, что решение, которое повлияет на примерно 2 млрд пользователей сервиса, было принято после примерно трех месяцев обсуждений с учеными и представителями общественных движений.

Еще одной новацией будет использование поисковых запросов пользователей, которые ищут информацию, «связанную с белым национализмом». Их Facebook будет перенаправлять на специально созданную страницу-заглушку фонда Life After Hate, который «помогает людям, ставшими жертвами групп ненависти».

Minval.az