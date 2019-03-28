Правозащитная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), которая базируется в Лондоне, опубликовала информацию по последствиям авиаудара по иранским военным складам в промзоне Шейх-Наджар в районе Алеппо на севере Сирии.

По данным SOHR, которые приводит израильский «9 канал», удар был нанесен ВВС Израиля, в результате этой атаки погибли, по меньшей мере, семь иранских военнослужащих, а также боевиков сирийских проиранских милиций.

По сообщению правозащитников, число погибших может вырасти, так как в результате авиаудара тяжелые ранения получило много проиранских боевиков.

Помимо складов с иранским оружием, была атакована штаб-квартира иранских вооруженных сил около Алеппо.

SOHR сообщает, что начиная с 28 апреля 2018 года по позициям иранских и проиранских сил в районе Алеппо и 47 бригады в Хаме было нанесено несколько ударов, в результате которых погибли по меньшей мере 26 иранских военных и боевиков лояльных Ирану милиций. Еще более 60 получили ранения различной степени тяжести. Всего за указанный период в Сирии погибло при подобных обстоятельствах не менее 90 человек.

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