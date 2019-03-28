Сопредседатель Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США Франк Паллоне в интервью ответственному по связям с госорганами Армянского национального конгресса Америки (АNCA) Раффи Каракашяну пожаловался на чинимые Госдепом страны «препятствия» контактам с сепаратистами Карабаха.

«В первую очередь, мы не можем использовать американские транспортные средства для поездки в Карабах. Кроме этого, Государственный департамент постоянно говорит нам, что это не может быть безопасной. Посещение в Карабахе будет иметь серьезные последствия, нам заверяют, что нас внесут в черный список Азербайджана. По сути, они пытаются напугать людей, и, очевидно, если они пытаются напугать меня и других членов Конгресса, это, безусловно, будет препятствовать частным лицам и бизнесу», — сказал проармянский американский конгрессмен.

По словам Палонне, «многие» конгрессмены США прилагают «максимум усилий» для устранения этих запретов.

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