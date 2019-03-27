«Основной причиной распространения пожара в торговом центре «Диглас» стала облицовка из алкопана. Алкопан является быстро воспламеняющимся материалом».

Как передает ONA, об этом сообщил заместитель начальника Государственной Противопожарной службы, полковник Рза Худиев.

Р. Худиев сказал, что огонь в таком случае распространяется не по сторонам, а вверх, в вертикальном направлении: «По причине того, что алкопан быстро воспламеняется, огонь мгновенно распространился на верхние этажи в вертикальном направлении».

Заместитель начальника отметил, что первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, сообщили, что пожар начался именно на прилавках: «То есть на начальном этапе огонь распространился по зданию. Алкопан выпускает черный ядовитый дым. Поэтому за короткое время образовалось много дыма».

Р. Худиев отметил, что основная проблема с тушением пожара возникла в подвале: «Подвал был перегружен. Я не представляю, как магазин может быть в подвале? Это немыслимо. В подвале было что угодно, начиная со светильников, люстр, заканчивая древесиной, синтетическими материалами. Там и появилась высокая степень риска. Двое наших пожарных пострадали именно там».

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