Европейский союз не признаёт суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Евросовета.

«Позиция Европейского союза в отношении статуса Голанских высот не изменилась. В соответствии с международным правом и резолюциями 242 и 497 Совета Безопасности ООН Европейский союз не признаёт суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами», — говорится в тексте.

25 марта американский лидер Дональд Трамп подписал документ о признании Голанских высот территорией Израиля.

Minval.az