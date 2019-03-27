В Баку полицейские задержали водителя, который управлял автобусом в нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, сегодня утром сотрудники Управления дорожной полиции остановили автобус по причине нарушения водителем правил дорожного движения. Автобус № 83 с государственным номерным знаком 90-VH-692 двигался по улице Самеда Вургуна. Водитель, не подчинившись требованиям дорожной полиции, продолжил движение и, выходя за пределы маршрутной линии, нарушал правила движения.

Сотрудники дорожной полиции смогли остановить автобус на пересечении улицы Ганифы Алескерова и проспекта Азадлыг. Нарушение зафиксировано камерами автоматизированного центра управления «Безопасный город».

Действия водителя Табина Хатамова вызвали подозрения у полицейских. После проведения медицинской экспертизы было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

В своих показаниях водитель признался в употреблении спиртного.

Во время расследования также было установлено, что водитель оставлял автобус ночью не в гараже, а во дворе своего дома, и рано утром вышел на работу без проведения медицинского обследования.

Материалы в отношении Т.Хатамова переданы в суд для вынесения решения.

Minval.az