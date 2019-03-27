Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-лейтенант начальнику Службы внешней разведки Орхану Султанову.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-лейтенант начальнику Службы внешней разведки Орхану Султанову.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в среду на сайте главы государства.
Дата: 2019/03/27 13:23
Раздел: Новость
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