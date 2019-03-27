«В здании торгового центра Diqlas начнутся демонтажные работы».

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МЧС Яхья Бабанлы.

По его словам, демонтажные работы будут проведены в ближайшие дни: «Пожар в здании полностью потушен. Завершены работы по охлаждению. Сейчас ведутся работы по приему-передаче здания по назначению».

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В ТЦ «Диглас», расположенном на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку, снова произошло задымление.

Как передает Репорт, в настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники МЧС, которые пытаются предотвратить задымление.

Сообщается, что задымление произошло в утренние часы.

На место прибыло 3 пожарных расчета.

Minval.az