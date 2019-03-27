В Баку сотрудник полиции явился причиной ДТП.

Как сообщает ONA, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в Наримановском районе столицы.

Служебный автомобиль марки «Reanault», за рулем которого находился Равайет Мухтаров, на высокой скорости перелетел через бордюр и врезался в ехавший в противоположном направлении «Mercedes» Рафаэля Алиева.

Продолжив по инерции движении служебный Рено врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП Равайет Мухтаров получил различные телесные повреждения. После оказания пострадавшему медицинской помощи он был проверен на трезвость прибывшими на место происшествия сотрудниками дорожной полиции.

Отметим, что Р. Мухтаров является сотрудником Отдела криминалистической экспертизы Главного Управления полиции города Баку, и в момент аварии находился на службе.

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