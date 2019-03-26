В результате пожара в торговом центре «Диглас» на территории под названием «8-ой километр» на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку пострадали 12 человек.

Как говорится в сообщении Станции скорой неотложной медицинской помощи, на место происшествия были привлечены отделения Низаминской районной Станции скорой медицинской помощи №6, Хатаинской районной Станции скорой медицинской помощи №7 и Сабучинской районной Станции скорой медицинской помощи №13.

Во время происшествия 5 человек обратились в скорую помощь с отравлением дымом.

«В результате инцидента 4 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Один из них был размещён в больницу. Также, во время происшествия один сотрудник полиции обратился в скорую помощь с кровотечением из носа. Ещё 2 человека получили ожоги в результате пожара», – говорится в официальном сообщении.

Все пострадавшие являются сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

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