Строения, расположенные рядом с горящим торговым центром «Диглас» в Баку, защищены от огня.

Об этом во вторник сказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров в связи с пожаром, произошедшим на территории, где расположены торговые объекты и объекты другого назначения, сообщает Trend.

Министр отметил, что возгорание других, находящихся по соседству с горящим торговым центром строений, удалось предотвратить, в противном случае потушить пожар было бы сложно: «Потому что фасад торгового центра облицован алкопоном – воспламеняющимся облицовочным материалом»

Гейдаров также добавил, что пожар уже локализуется.

МЧС также сообщает, что пожар на территории торгового центра, где расположены торговые объекты, и объекты другого назначения в Низаминском районе Баку потушен, и предотвращено распространение огня на близлежащие территории.

В настоящее время ведутся работы по демонтажу конструкций Т/Ц для выявления невидимых очагов возгорания и дымящихся источников.

Minval.az