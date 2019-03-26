Власти Саудовской Аравии во вторник осудили решение США о признании за Израилем суверенитета над Голанскими высотами, сообщило саудовской информагентство SPA.

«Попытки навязать свершившийся факт не меняют фактов», — говорится в заявлении. В нем отмечается, что Голанские высоты являются «оккупированной арабской землей Сирии согласно соответствующим международным резолюциям».

«Это окажет существенное негативное воздействие на мирный процесс на Ближнем Востоке и безопасность и стабильность в регионе», — подчеркнул Эр-Рияд, добавив, что тот шаг США противоречит Уставу ООН и международным законам.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Minval.az