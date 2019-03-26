На месте пожара находятся министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и глава Исполнительной власти Низаминского района столицы Ариф Гасымов, сообщает Trend.

Меры по тушению пожара продолжаются.

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Пожар в торговом центре Diqlas усилился. Report сообщает, что торговый центр пришел в непригодное состояние.

Распространение огня на близлежащее жилое здание предотвращено. Пламя повредило линии электропередачи. Некоторые люди на территории получили отравление угарным газом, они доставлены в больницу на машинах скорой помощи.

Между тем, огонь перекинулся на объекты на территории рынка «8-ой километр», а также на близлежащие торговые объекты.

МЧС Азербайджана сообщает, что привлеченные на место происшествия несколько расчетов противопожарной службы ведут борьбу с огнем. На борьбу с огнем привлечен вертолет авиационной группы МЧС Азербайджана.

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В Баку горит торговый центр “Диглас”, расположенный в поселке “8-ой километр”. В настоящее время к месту пожара стянуты пожарные. Началась эвакуация людей.

Minval.az