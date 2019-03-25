На проспекте Шевченко в Одессе в ночь на 24 марта водитель BMW влетел в припаркованный автомобиль, а потом в опору линии электропередач. Во время жуткой аварии погибли молодые парень и девушка – дети влиятельных бизнесменов.
22-летний парень за рулем BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.
33-летняя пассажир погибла сразу, а 22-летний водитель скончался в больнице. Сразу после удара BMW загорелся. Машину «буквально разорвало на части» – обломки разлетелись на десятки метров.
За рулем элитного авто BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба Bono в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу, пишет «Думская».
Виктория Кравченко — дальняя родственница актера Сильвестра Сталлоне по материнской линии — также дочь известного бизнесмена. Ее отец Валерий Кравченко является бывшим владельцем отеля «Моцарт», а сейчас владеет клиникой пластической хирургии «Доктор Моцарт». У нее осталось двое детей. На странице в социальных сетях у нее есть информация о сыне Георгии.