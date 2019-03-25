Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что сокращает свой визит в США и возвращается в Израиль из-за обстрелов из сектора Газа.

Как пишет RT, премьер заявил, что Израиль «ответит силой» на обстрел.

«В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в США. Через несколько часов я встречусь с президентом Трампом и немедленно вернусь в Израиль, чтобы на месте руководить нашими действиями», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Ожидалось, что его визит в Соединённые Штаты продлится до 27 марта.

Утром 25 марта сообщалось, что в Израиле сработали сирены воздушной тревоги.

Позднее в израильской армии заявили, что зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа, которая попала в дом к северу от Тель-Авива.

Пострадали шесть человек.

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