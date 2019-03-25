Представители одной из богатейших семей в Германии Райман (Reimann) собираются пожертвовать 10 миллионов евро одной из организаций, работающей над преодолением последствий преступлений нацистского режима. Об этом сообщает DW. Решение было принято после того, как приглашенный провести исследование истории фирмы профессор Пауль Эркер (Paul Erker) рассказал членам семьи Райман о том, как работала фирма в годы нацизма.

«После рассказа профессора Эркера у нас не было слов. Нам стало стыдно, мы сидели белые как мел. Тут нечего приукрашивать. Эти преступления отвратительны», — заявил присутствовавший на встрече один из руководителей принадлежащего семье холдинга JAB Holding Петер Харф (Peter Harf).

Члены семьи Райман еще в 1931 году, до прихода Гитлера к власти, пожертвовали крупную сумму нацистам. «Мы чисто арийское семейное предприятие с более чем столетней историей. Его владельцы — убежденные приверженцы расовой теории», — написал в 1937 году один из членов семьи Райман Генриху Гиммлеру (Heinrich Himmler).

На принадлежащих семье заводах использовали труд французских военнопленных и ост-арбайтеров, в отношении этих групп совершались тяжкие преступления. Война принесла семье Райман процветание — на военных заказах было заработано немало денег. «Мы чувствуем облегчение, что правда вышла наружу», — прокомментировали информацию представители семьи.

Состояние семьи оценивается в 33 миллиарда евро. Холдингу Jab Holding принадлежат доли в таких торговых марках как «Clearasil», «Calgon», кофе «Jacobs», «Wella» и «Max Factor». Отвечая на вопрос Bild am Sonntag, почему Райманы занялась историей своей фирмы только спустя 70 лет после совершенных преступлений, представители был получен ответ, что в годы нацистского режима их компания была небольшим предприятием, работавшим под другим именем.

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