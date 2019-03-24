НАТО спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными, заявили в пресс-службе альянса.

Как отметили в альянсе, операцию «Союзная сила» начали, чтобы «остановить гуманитарную катастрофу» в Косове.

«Это решение было принято после более чем года боёв в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным», — приводит ТАСС заявление альянса.

Там подчеркнули, что цель операции заключалась в том, чтобы «положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям».

Операция выполнила поставленную задачу, заявили в штаб-квартире.

Minval.az