Намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Нет, совсем нет», — сказал Помпео, отвечая на соответствующий вопрос.

Позицию президента США Дональда Трампа относительно необходимости признания власти Израиля над Голанскими высотами госсекретарь назвал «признанием реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля».

Помпео заявил, что намерения США «благородны» и «решение президента Трампа расширит возможности для установления стабильности в регионе».

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