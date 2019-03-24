У финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу при задержании в Канаде конфисковали iPhone 7 Plus, MacBook Air и iPad Pro и только один смартфон Huawei.

Им оказалась премиальная версия смартфона Mate 20 RS в дизайне от Porsche, говорится в документах канадского суда, опубликованные theBreaker.news.

Компания Huawei жестко относится к работникам, которые используют устройства других компаний. Ранее компания публично уволила сотрудников, которые вели Twitter с iPhone.

В декабре 2018 года в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу.

США добиваются экстрадиции Ваньчжоу для предъявления обвинений по делу о нарушении американских торговых санкций против Ирана по меньшей мере с 2018 года.

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чженфей назвал арест своей дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу политически мотивированным.

Minval.az