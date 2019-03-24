В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный мужчина в одежде с символикой националистической организации Солдаты Одина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, сообщает Helsingin Sanomat.

Министр Сойни находился на сельскохозяйственной ярмарке, где проводил встречу с избирателями. Нападающий подошел впритык к Сойни и, по словам министра, попытался его избить.

Тимо Сойни в результате нападения не пострадал и продолжил общение с избирателями.

Местная полиция остановила нападающего, повалив его на землю.

На одежде мужчины видна символика националистической организации Солдаты Одина, которая позиционирует себя как антииммигрантская.

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